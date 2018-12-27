Konya'da yarın okullara kar tatili var mı? İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da Valilikten açıklama var m

Konya'da 28 Aralık 2018 yarın okullar tatil mi? sorusu merak ediliyor. 26 Aralık Çarşamba günü bir günlük tatil yapan öğrenciler bugünkü tatil durumunu merak ediyorlar. İşte son gelişmeler...

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da kar yağışı devam ederken öğrenciler okullar tatil mi, değil mi? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Şu ana kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da Valilikten açıklama gelmedi.

KONYA'DA DÜN OKULLAR TATİL İLAN EDİLMİŞTİ (26 ARALIK 2018)

Konya Valiliği de etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle okullar il merkezinde tatil edildiğini açıkladı. Valilikten gece saatlerinde yapılan açıklamada şöyle denildi: “Valiliğimizce; devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle İl merkezinde 26.12.2018 Çarşamba günü (Meram, Karatay, Selçuklu İlçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, Başbakanlığın 03 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. maddesine göre İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gazilerden (Yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesinin takdiri, ilçe kaymakamlıklarındadır” denildi.