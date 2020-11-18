Konya'da vatandaşlar sigara içme yasağına kısmen uyuyor

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, kaymakamlıklarca tespit edilen sigara içme kısıtlaması getirilen meydan, sokak ve caddelerde ekipler denetim yaptı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde alınan kararları hatırlatan ekipler, vatandaşları sokak ve caddelerde sigara içmemeleri konusunda uyardı.

Ekipler, tedbirlere uymayanlara para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Vatandaşların, sigara içme kısıtlamasına kısmen uyduğu görüldü.