Konya'da vatandaşlar, 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarda okudu

AA

Konya'da saatin 21.00'e yaklaşmasıyla evlerindeki televizyonları açan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.Çocuklarının bayramına ortak olmak için bazı sitelerde balkona çıkan vatandaşların, İstiklal Marşı'nı aynı anda okuyabilmesi için megafondan seslendirme yapıldı.Başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarca coşkuyla seslendirilen İstiklal Marşı'nın ardından, bazı mahallelerde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.