Konya'da terör propagandası yapan üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Ö.T.'nin kendisine ait sosyal medya hesabından Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığını tespit etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.