Konya'da üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Konya'dan işçi getiren İ.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen servis midibüsü, ilçe merkezindeki Eski Emniyet Kavşağı'nda H.Z'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis midibüsü, R.U. yönetimindeki karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen hafif ticari araca vurdu.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ç, M.T, Y.Ö, M.A, M.A, Y.U. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Konya Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.