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        Haberler Gündem Konya'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Konya'da traktörle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 18:46 Güncelleme: 23.02.2024 - 18:49
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        Traktörle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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        Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi girişinde, M.Y. yönetimindeki otomobil ile Galip Y. idaresindeki traktör çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan M.Y. ve A.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan otomobil sürücüsü M.Y. ile yanındaki T.Y ve Y.Y. Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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