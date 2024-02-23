Konya'da traktörle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi girişinde, M.Y. yönetimindeki otomobil ile Galip Y. idaresindeki traktör çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan M.Y. ve A.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü M.Y. ile yanındaki T.Y ve Y.Y. Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.