Konya'da ölümlü kaza

Seydişehir ilçesinde, Onur Yardımcı idaresindeki 42 ZD 364 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada sürücü olay yerinde öldü. Cenaze, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.