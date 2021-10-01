Konya'da ölümlü kaza

Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyreden Memiş Bayraktar (59) idaresindeki 68 ACJ 692 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen Ferhat Güngör (39) idaresindeki 01 JA 961 plakalı kamyona çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Memiş Bayraktar olay yerinde hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesi otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.