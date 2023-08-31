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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da TIR, önce pikaba sonra otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Konya'da TIR, önce pikaba sonra otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Konya Karatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, pikaba ve otomobile çarptı. Zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 04:55 Güncelleme: 31.08.2023 - 04:56
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        Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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        Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        3 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZA

        AA'nın haberine göre; Konya-Aksaray karayolu 71'inci kilometresi Kızören Mahallesi kavşağında, B.G. yönetimindeki TIR, aynı yönde giden M.Y. idaresindeki pikaba, ardından K.E. yönetimindeki otomobile çarptı.

        PİKAP SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

        Kazada pikap sürücüsü M.Y. yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan S.Y, TIR sürücüsü B.G ve otomobil sürücüsü K.E. yaralandı.

        Yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Konya
        #Karatay
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