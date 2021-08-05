Konya'da tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İslam Gasyak idaresindeki 73 AAK 299 plakalı deri yüklü tır, Aksaray-Ankara kara yolunun Kulu makası yakınında refüjdeki bariyere çarparak devrildi.

Sürücü Gasyak, olay yerinde yaşamını yitirdi, tırdaki kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu çıkarılan Gaysak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Ayrıca tırın devrildiği yerde 1 tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.