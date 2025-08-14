Habertürk
        Konya'da ticari aracın çarptığı yaya öldü; sürücü kaçtı | Son dakika haberleri

        Konya'da ticari aracın çarptığı yaya öldü; sürücü kaçtı

        Konya'da ticari aracın çarptığı 65 yaşındaki Hasan Bülbül, kaza yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 07:20 Güncelleme: 14.08.2025 - 07:20
        Ticari aracın çarptığı yaya öldü; sürücü kaçtı
        Konya'nın Karatay ilçesi, Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'nde ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Bülbül'e (65) çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Bülbül'ün cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

        KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        #Konya
        #haberler
        #Karatay
        #Son dakika haberler
