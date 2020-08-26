Konya'da tartıştığı karısını bıçaklayan kişi tutuklandı

İddiaya göre, Murat B, Kızılcalar Mahallesi 1303. Sokak'taki evlerinde, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen eşi Yasemin Dudu B. ile tatışmaya başladı.

Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine Murat B, eşi Yasemin Dudu B'yi sol göğsünün altından 2 kez bıçakladıktan sonra kapı önüne çıkardı.

Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Dudu B, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan Murat B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.