Konya'da tartıştığı genci bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen çocuk gözaltına alındı

İddiaya göre, Merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Adanalı Sokak'ta Özgür Koyun (18) ile tesadüfen karşılaştığı H.Y. (16) arasında sigara isteme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Y, Koyun'u bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Koyun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Koyun'un yanında bulunan arkadaşının verdiği bilgi doğrultusunda H.Y'yi yakaladı.

H.Y, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.