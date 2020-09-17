Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, bir şüphelinin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin merkez Meram ilçesindeki iki ayrı ikametinde yaptığı aramada, çeşitli dönemlere ait 181 parça tarihi eser ele geçirdi.

Tarihi eserlere el konulurken, şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.