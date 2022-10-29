Konya'da tarihi bina alev alev yandı

Konya'nın Meram ilçesinde tarihi binada çıkan yangın söndürüldü. Çaybaşı Mahallesi Karakurt Sokak'ta iki katlı tarihi binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre; bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Boş olan tarihi binada soğutma çalışmaları yapıldı. Polis ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.