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        Haberler Gündem Güvenlik Konya'da sürücüsü kaçan minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı

        Konya'da sürücüsü kaçan minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı

        Konya Ereğli'de polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü, aracı terk edip kaçtı. Polis ekiplerinin minibüste yaptığı kontrollerde 23 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 03:17
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        Konya'da minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği minibüsün şoförü aracı terk edip kaçtı. Minibüste yakalanan Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, Ereğli ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri, arka camları beyaz renkle boyanmış minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi. Kimliği belirlenemeyen sürücü polisin ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu minibüs, yol kenarında park halinde bulundu.

        DHA'nın haberine göre; sürücüsünün park edip kaçtığı belirlenen minibüste yapılan aramada Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

        #Son dakika haberler
        #Konya
        #ereğli
        #haberler
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