Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da yoldan çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaşar Cem Üstündağ (37) yönetimindeki otomobil, Adana istikametinden Konya'ya seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

Kaza yerine 112 Acil Servis ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi.

Sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde bulunan S.Y., G.S.Ü. ve U.E.Ü. yaralandı.

Yaralılar Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekibi sıkışan sürücüyü araçtan güçlükle çıkardı.