Konya'da su çukuruna düşen kadını itfaiye kurtardı

Orhaniye Mahallesi'nde 55 yaşındaki Emine Akkuş, kısmen suyla dolu olan 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Akkuş'un çığlıklarını duyan yakınları, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.