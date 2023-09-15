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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da sevgililerine mesaj atıp 15 katlı binanın çatısından atlayan 2 genç kız öldü

        Konya'da sevgililerine mesaj atıp 15 katlı binanın çatısından atlayan 2 genç kız öldü

        Konya'da sevgililerinin telefonuna intihar edecekleri mesajını gönderen 19 yaşındaki İlayda Ç. ile 18 yaşındaki Latife Nur Ş. kısa süre sonra 15 katlı binanın çatısından atladı. Metrelerce yükseklikten beton zemine çakılan 2 genç kız hayatını kaybederken olay anı bir güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 07:08 Güncelleme: 15.09.2023 - 07:08
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        Konya'da 2 genç kız sevgililerine mesaj atıp intihar etti
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        Konya'da İlayda Ç. (19) ve Latife Nur Ş. (18), sevgililerinin cep telefonuna intihar edeceklerini belirten mesaj gönderdikten kısa süre sonra 15 katlı binanın çatısından atladı. Beton zemine düşen iki genç kız yaşamını yitirirken, olay anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre; olay, saat 23.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Aslanyüreği Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İlayda Ç. ve Latife Nur Ş, girdikleri sitenin 5'inci bloğundaki 15 katlı binanın çatısını çıktı. Sevgililerinin cep telefonuna intihar edeceklerini belirtip, bulundukları konumu gönderen İlayda Ç. ve Latife Nur Ş, ardından birbirlerine sarılıp kendilerini boşluğa bıraktı. Onlarca metre yükseklikten atlayan iki genç kız beton zemine çakıldı.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Olay anı güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, durumu fark eden site sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri İlayda Ç. ve Latife Nur Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        GENÇ KIZLARA AİT MONT VE SECCADE BULUNDU

        Polis, çatı katında yaptığı incelemede iki genç kıza ait çanta, mont ve seccade buldu.

        Site yönetimi ve sakinleri, binadan atlayarak yaşamına son verin iki genç kızı tanımadıklarını, yüksek sesle konuşarak site bahçesinden binaya girdiklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Konya
        #haberler
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