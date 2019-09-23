Konya ve Gölcük'te şehit acısı

23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zafer Samancı'nın haberine göre, Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in Konya'da yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
6 AYLIK BABAYDI
Merkez Selçuklu ilçesi Erenkaya Caddesindeki şehidin yaşadığı eve, sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer yakınlarına şahadet haberini verdi. 6 aylık bir kız bebeğinin olduğu öğrenilen Teğmen Fikret Dinçer'in servis şoförlüğü yapan babası Ali ile annesi Zübeyde Dinçer'in Antalya'da yaşadığı öğrenildi.
Dinçer'in, kız kardeşinin düğünü için gelecek hafta baba ocağına gelme hazırlığı içinde olduğu bildirildi. Alınan ilk bilgilere göre şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi, Konya’da toprağa verilecek.
BİR ACI HABER DE KOCAELİ'YE...
Patlama'da şehit düşen diğer asker Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk oldu. Şehit astsubayın Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve askeri yetkililer, şehit askerin baba evine gelerek, aileye acı haberi verdi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
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