Konya'da sattıkları metil alkol sebebiyle bir kişinin ölümüne neden olan 2 zanlı adliyeye sevk edildi

AA

Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde bulunan Kadınlar Pazarı'ndaki bir baharatçı dükkanından, 28 Mayıs'ta etil alkol alan Hakan (55) ile kardeşi Haluk Erdoğan (53),içmek için eve götürerek karışım yaptı.

Ancak tadını acı bulan Haluk Erdoğan alkolü içmekten vazgeçerken, ağabeyi Hakan Erdoğan bir miktar tüketti.

Gece rahatsızlanarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hakan Erdoğan, 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Ölen Erdoğan'dan alınan kan ve idrar örnekleri, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Tamamlanan raporda, Erdoğan'ın etil alkolden değil metil alkolden zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baharatçı dükkanının sahibi Abdullah Aksoy (40) ile çalışan Mahir Mutlu'yu (23) gözaltına aldı.

Şüphelilerden Mahir Mutlu'nun ifadesinde, "Daha karlı olduğu için metil alkol sattık. O gün başka hiç kimseye metil alkol satmadık." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, "olası kast ile ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.