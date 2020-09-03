Konya'da sadece bisikletliler için tasarlanan tramvay yolculuğa başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bisiklet şehri" olarak bilinen kentte, bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüs döneminin başladığını bildirdi.
550 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip olan şehirde geçmişte kullanılan nostaljik tramvaylardan birinin bisiklet tramvayına dönüştürüldüğünü ifade eden Altay, şunları kaydetti:
"Bugün çok önemli bir proje hayata geçiyor. Türkiye’de ilk kez bir tramvayda, toplu ulaşım aracında bisikletinizle birlikte seyahat edebileceksiniz. Bir tramvayımızı sadece bisiklet tramvayı haline dönüştürdük. Artık Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi'nde göreceğiniz sefer saatlerinde bisikletinizle birlikte durağa gelerek bu tramvayımıza bineceksiniz, istediğiniz yere gideceksiniz. Bisikletinizle birlikte işlerinizi halledip sonra tramvayla tekrar istediğiniz durağa geri gelebileceksiniz."
- "Bisiklet kullanıcılarımız için yeni bir başlangıç olacak"
Altay, örnek bir uygulamayı daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Bu, hem bisiklet kullanıcılarımız için yeni bir başlangıç olacak hem de şehirde önemli bir farkındalık çalışması olacak. Çünkü bu tramvay sürekli olarak, bir ring halinde şehirde bisiklet tramvayı olarak seyahatini sürdürecek. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'de bisikletin tüm şehirlerimizde aktif kullanılmasını temenni ediyoruz. Bunun için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öncü ve önder olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Sadece tramvay değil otobüsleri de bisikletlilerin kullanımına uygun hale getirmeyi amaçladıklarını ve bu amaçla ilk etapta 50 otobüse bisiklet aparatları monte ettirdiklerini aktaran Altay, bireylerin bisikletlerini otobüsün arkasındaki aparatlara asarak yolculuk yapabileceğini bildirdi.
- 21 bisiklet aynı anda taşınabiliyor
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nostaljik tramvayın çiftli koltukları sökülerek yerlerine bisiklet sabitleme aparatları monte edildi.
21 bisikletin aynı anda tramvayda güvenli bir şekilde taşınabileceği aparatlar, el değmeden kullanılacak şekilde tasarlandı. Tramvaydaki basamaklara ise kapılarla senkronize çalışan katlanabilir hidrolik rampa düzenekleri monte edildi.
Alaaddin Tepesi-Selçuk Üniversitesi tramvay hattında hizmet verecek tramvay, bisiklet yollarıyla entegreli duraklarda yolcu alıp yolcu indirecek.
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