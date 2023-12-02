Konya'da polisten kaçtı, 60 kilometre kovalamacayla yakalandı
Konya'da "dur" ihtarına uymayarak polisten kaçan hafif ticari araç sürücüsü, 60 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen şüpheli sürücünün, teyzesinin aracını habersiz aldığı öğrenildi
Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan hafi ticari araç sürücüsü, yaklaşık 60 kilometrelik kovalamacanın sonunda yakalandı.
Altınekin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.C.İ. idaresindeki hafif ticari aracı Konya-Ankara karayolu Altınekin ilçesi yakınlarında şüphe üzerine durdurmak istedi.
60 KİLOMETRELİK TAKİPFotoğraf: İHA
Polisin ihtarına uymayan sürücü, il merkezine doğru kaçmaya başladı. AA'nın haberine göre; yaklaşık 60 kilometre süren kovalamaca sonunda polis ekipleri Ankara Caddesi Karayolları Denetim İstasyonu mevkisinde aracı durdurdu.
TEYZESİNİN ARACINI HABERSİZ ALMIŞFotoğraf: AA
Sürücü M.C.İ ile yanındaki A.Ö. gözaltına alınırken, araç incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüpheli sürücünün hırsızlık suçundan arandığı, teyzesinin aracını habersiz aldığı öğrenildi.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.