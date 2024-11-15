Polis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı
Konya-Karapınar yolunun 10. kilometresinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüs ile F.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Filiz (73) hayatını kaybetti.
Minibüsteki 7 polis ile otomobildeki 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.