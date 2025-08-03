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        Haberler Gündem Konya'da plajda çıkan kavgada 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Konya'da plajda çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Karaburun plajında çıkan kavgada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 22:02 Güncelleme: 03.08.2025 - 22:02
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        Plajda kavga: 2'si çocuk 6 yaralı
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        Beyşehir Gölü kıyısında bulunan plajda görevlilerle yüzmeye gelen bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kavganın başlangıcına dair görüntülerde, yaralılardan birinin göl kıyısında kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürülmesi, daha sonra da darbedildiği anlar yer alıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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