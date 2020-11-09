Konya'da park halindeki kamyon kundaklandı

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine gelen Konya Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada, kamyonun yakılması amacıyla kullanıldığı iddia edilen şişe buldu.

Sürücü Hüseyin Can Kuş, gazetecilere, kamyonu park ettikten 45 dakika sonra kamyonunun yandığı haberi aldığını anlattı.

Kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.