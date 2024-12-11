Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da pancar makinesi altında kalan kadın hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Konya'da pancar makinesi altında kalan kadın hayatını kaybetti

        Konya'nın Altınekin ilçesinde tarlada çalıştığı sırada pancar söküm makinesi altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 21:04 Güncelleme: 11.12.2024 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pancar makinesi altında kalan kadın öldü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Ölmez Mahallesi'ndeki tarlada R.Ö'nün (43) kullandığı pancar söküm makinesi, abisinin eşi L.Ö'nün (41) üzerinden geçti.

        Olayın ardından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla aldıkları yaralı, hastaneye ulaştırılamadan yolda yaşamını yitirdi.

        R.Ö. gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Habertürk Anasayfa