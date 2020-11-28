Konya'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Hakan Yılmaz idaresindeki 42 ABF 686 plakalı minibüsle Hüseyin Levent'in kullandığı 42 VD 045 plakalı otomobil, Beyşehir-Isparta kara yolunun 30. kilometresinde, Hüyük ilçesi yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola fırlayan Erol Güleç, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki Tarık Yıldırım, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.