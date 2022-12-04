Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Konya'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Giriş: 04.12.2022 - 22:41 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'da trafik kazası
0:00 / 0:00

Oruç G. idaresindeki 42 AOG 638 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 12. kilometresinde, önünde seyreden Turcan İ. idaresindeki 42 P 5584 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kamyonet, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrildi.


Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan İmdat G, Melek Nur İ. (18) ve Selda Ceylan (23), Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Selda Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan durumu ağır olan Melek Nur İ. de Konya'ya sevk edildi.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Manisa'da yaşandı! Evinin çatısı üzerine çöktü
Manisa'da yaşandı! Evinin çatısı üzerine çöktü
Okul servisinde yaşandı! Çocukların gözü önünde dehşet
Okul servisinde yaşandı! Çocukların gözü önünde dehşet
Çete liderinden helikopterli evlilik teklifi!
Çete liderinden helikopterli evlilik teklifi!
Uçurumda bulundu! Kayıp kadının şüpheli ölümü
Uçurumda bulundu! Kayıp kadının şüpheli ölümü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.