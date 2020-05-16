Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Gökhan Keskin'in (21) kullandığı plakasız motosiklet, Tevfik Fikret Caddesi'nde, E.Ö'nün idaresindeki 42 JJ 052 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanarak kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen motosiklet sürücüsü Keskin, kurtarılamadı.

Kısa süre önce nişanlanan Keskin'in, nişanlısının ailesinin evinden dönerken kaza yaptığı öğrenildi.