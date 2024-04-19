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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü, ekmekleri yola savruldu

        Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü, ekmekleri yola savruldu

        Konya Ereğli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün aldığı ekmekler, kazanın şiddetiyle yola savruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 05:06 Güncelleme: 19.04.2024 - 05:10
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        Otomobilin çarptığı bisikletli öldü, ekmekleri yola savruldu
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptıktan sonra kaçtığı bisikleti kullanan Ferdi Uslu, hayatını kaybetti. Uslu'nun bisikletindeki ekmekler ve ayakkabısı ise etrafa saçıldı.

        ALDIĞI EKMEKLER ETRAFA SAÇILDI

        Kaza, saat 20.30'da Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, Ferdi Uslu'nun kullandığı bisiklete çarptı. DHA'nın haberine göre; devrilen bisikletten yola savrulan Uslu, yaralandı. Bisikletindeki ekmekleri ve ayakkabısı ise etrafa saçıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü ve kullandığı aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

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