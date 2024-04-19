Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü, ekmekleri yola savruldu

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Konya'nın Ereğli ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptıktan sonra kaçtığı bisikleti kullanan Ferdi Uslu, hayatını kaybetti. Uslu'nun bisikletindeki ekmekler ve ayakkabısı ise etrafa saçıldı.

ALDIĞI EKMEKLER ETRAFA SAÇILDI Kaza, saat 20.30'da Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, Ferdi Uslu'nun kullandığı bisiklete çarptı. DHA'nın haberine göre; devrilen bisikletten yola savrulan Uslu, yaralandı. Bisikletindeki ekmekleri ve ayakkabısı ise etrafa saçıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü ve kullandığı aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.