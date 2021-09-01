Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden minik Serra, Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından Çumra Mezarlığı'na defnedildi.

Serra'nın ailesi ve yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu cenaze törenine, haberi duyan ilçe halkı da katıldı.

- Olay

Ali C. idaresindeki 42 J 6755 plakalı otomobil, dün, Meydan Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Serra Cerit'e (4) çarpmış, çocuk kaza yerinde hayatını kaybetmişti.