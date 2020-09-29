Konya'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi ağır yaralandı

AA

Merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Çukur Çimen Sokak'taki bir eğlence mekanında, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.Otomobille mekandan ayrılan Ramazan Yozcu (22) ile Yücel Akdemir (22),Belh Caddesi'nde seyir halindeyken, arkalarından gelen araçtaki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.Ağır yaralanan Yozcu ve Akdemir, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiklerini beyan eden Niyazi U. (41) ve Fatih G'yi (30) yakaladı.Ancak yürütülen soruşturma sonucunda, olayın asıl faillerinin, mekan sahiplerinden Ali Kemal U. (37) ile çalışanlardan Recep S. (38) olduğu tespit edildi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ali Kemal U. ve Recep S. ile eğlence mekanının müdürü Rıza Ş'yi (50) de gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Ali Kemal U. ve Recep S. "kasten öldürmeye teşebbüs", Rıza Ş, "suç delillerini yok etme", Niyazi U. ve Fatih G. ise "suç üstlenme ve suçluyu kayırma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Ali Kemal U. ve Recep S. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.