Konya'da otomobil ve traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 11.10.2024 - 23:59 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:59
Mehmet Ali Kaymakçı (28) idaresindeki otomobil, Yenidoğan Mahallesi Doğancık mevkisinde Ş.A. yönetimindeki traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Kaymakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Ş.A, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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