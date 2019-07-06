Kaza, Kulu Kırıkkale karayolunun 40. kilometresi Bala ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Süleyman Demir idaresindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan Hüseyin Ay ve Fatma Çayan (27) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Fatih Süleyman Demir, Ahmet Kamil Yıldız (27) ve Hilal Ay (26) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Kamil Yıldız ve Hilal Ay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ise hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.