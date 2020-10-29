Konya'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Nihat Akdağ idaresindeki 42 AZV 61 plakalı tır ile aynı yönde seyreden Talha Mulazimoğlu kontrolündeki 42 AAJ 55 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Kulu çıkışında çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü Talha Mülazimoğlu ile yanındaki İbrahim Mulazimoğlu, sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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