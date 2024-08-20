Konya'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü
Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile TIR çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
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Konya Akşehir'de Cihat Yavuz (25) idaresindeki Ankara plakalı otomobil, D-300 kara yolu İstasyon Kavşağı'nda, Hasan A'nın (34) kullandığı TIR'la çarpıştı.
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Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Fatma Yavuz (51) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü Hasan A. gözaltına alındı.
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