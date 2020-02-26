Konya'da ölümlü komşu kavgası davasında karar

26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin davada yargılanan sanıklardan biri 23 yıl 9 ay, diğeri 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, 5'inin beraatine hükmedildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu müşteki sanık Yahya Yandıateş ve müşteki sanık N.A. ile taraf avukatları katıldı.
İddia makamının mütalaasını tekrarladığı duruşmada, sanık Yandıateş'in avukatı Şecaattin Küçükdağ, müvekkilinin dava konusu olayda kendisinin ve ailesinin canını kurtarmak için ateş ettiğini öne sürdü.
Müvekkilinin öldürme kastı taşımadığını iddia eden Küçükdağ, "Olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Müvekkilimizin tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz." dedi.
18 yaşından küçük müşteki sanık N.A. ise olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek beraatini istedi.
Tutuklu sanık Yahya Yandıateş'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimiyle bunu 15 yıla düşürdü.
Yandıateş, müşteki sanık N.A'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay, "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet'' suçundan da 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.
Sanık Ali Yandıateş hakkında ise müşteki Polat Aslıvar'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay, "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası kararı verildi.
Müşteki sanık N.A. da "kasten yaralama" suçundan, haksız tahrik indirimi uygulanarak, 2 bin 220 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Latif A, Güven Y, Yusuf N, Kazım N. ve Kazım U'nun ise beraatlerine karar verdi.
- Olay
Merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokak'ta, 9 Nisan 2018'de, komşu aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, aynı aileden Nizamettin, Bektaş ve Polat Aslıvar ile karşı taraftan Yahya Yandıateş yaralanmıştı. Yaralılardan Bektaş Aslıvar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Polis ekipleri aynı gün Güven Y. ile Kazım U'yu gözaltına almış, Yahya Yandıateş, olaydan bir hafta sonra karakola giderek teslim olmuştu.
Ali Yandıateş ise 23 Mayıs 2018'de bir araca binerken yakalanmış, olay yerinde bulunan 21 kovandan 19'unun bu araçta ele geçirilen silaha ait olduğu tespit edilmişti.
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