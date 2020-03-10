HABERTURK.COM

Konya'da sabaha kadar süren, çatıların uçup, ağaçların devrildiği fırtına nedeniyle iki ilçede eğitime ara verildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, gece yarısından sonra başlayan ve her geçen saat şiddetini arttıran fırtına sabaha dek sürdü. Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.

Fırtına nedeniyle Ereğli ilçesinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. İki caminin minaresi yıkıldı. Park halindeki birçok araç uçan çatıların parçaları nedeniyle zarar gördü.