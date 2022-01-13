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Konya'nın bazı ilçelerinde kar tatili

Konya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Konya'nın 11 ilçesinde kar yağışı ile meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı yüz yüze eğitime ara verildi

13.01.2022 - 18:30 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da okullar tatil mi? Son dakika haberleri
İHA

Konya’nın 11 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüz eğitime 14 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.

Konya’da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde eğitime 14 Ocak Cuma günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.

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