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Konya'da okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Konya'da okullar var mı? Valilikten Konya kar tatili açıklaması geldi mi?

Konya'da 7 Şubat Salı (yarın) okullar tatil mi, açıklama geldi mi?

Kar yağışı sebebiyle birçok ilde eğitime ara verilirken konuyla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 3 Şubat Cuma günü sona erdi. Okullara dönüş yapmayı planlayan öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alan kar yağışı açıklamaları ile Konya'da okulların durumunu haberimizde derledik. İşte Konya kar tatili açıklamaları...

Giriş: 06.02.2023 - 16:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Konya'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre pek çok ilde kar yağışı etkili olmaya devam ederken birçok ilde ve ilçede eğitime ara verildi. Peki, yarın Konya'da okullar tatil mi? İşte, 7 Şubat Salı Konya'da okulların olup olmadığına ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları...

  • KONYA'DA 7 ŞUBAT SALI OKULLAR TATİL Mİ?

    Konya'da 7 Şubat tarihinde okulların tatil olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.  

  • VALİLİKTEN 6 ŞUBAT İÇİN UYARI GELMİŞTİ

    Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, hava şartlarının oluşturduğu risklere karşı önleyici tedbir olarak il genelinde okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, "İl Hıfzısıha Kurulu kararı ile 6 Şubat Pazartesi günü merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde eğitim-öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine, hamile ve engelli kamu görevlilerinin bir gün idari izinli olmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

  • 18 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

    Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verilirken bir ilçede iki gün tatil edildi.

    Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde okulların bir gün (6 Şubat Pazartesi), Derebucak ilçesinde ise iki gün tatil edildiği duyuruldu.

    Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtildi.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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