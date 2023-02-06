18 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ
Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verilirken bir ilçede iki gün tatil edildi.
Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde okulların bir gün (6 Şubat Pazartesi), Derebucak ilçesinde ise iki gün tatil edildiği duyuruldu.
Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtildi.