Konya'da öğrenci servisleri denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından, öğrencilerin huzur ve güven ortamında okullarına ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla öğrenci servislerini denetledi.

Kent genelinde kontrol edilen 522 öğrenci servisinden 22'sinin sürücüsüne toplam 8 bin 638 lira ceza kesildi.

Ayrıca 2 öğrenci servisinin trafikten men edildiği bildirildi.