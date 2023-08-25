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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da obruk oluştu: Çapı 20 metre, derinliği 15 metre

        Konya'da obruk oluştu: Çapı 20 metre, derinliği 15 metre

        Konya Karapınar'da patates tarlasında yaklaşık 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 01:47 Güncelleme: 25.08.2023 - 01:55
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        Konya'da obruk oluştu: Çapı 20, derinliği 15 metre
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

        Karapınar ilçesi Beşağıl mevkisinde, patates tarlasındaki tarım işçileri obruk oluştuğunu fark etti. Çapı yaklaşık 20 metre, derinliği ise 15 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan işçiler, durumu yetkililere bildirdi.

        AA'nın haberine göre; obruğun oluştuğu tarlanın sahibi Kazım Aslan Sayan, ilaçlama için tarlada bulundukları sırada obruğu fark ettiklerini, akşam olduğu için yanına çok yaklaşamadıklarını söyledi.

        Obruğu gündüz görmeye tekrar gittiklerinde boyutunu anlayabildiklerine dikkati çeken Sayan, "Akşam gördüğümüz obruk gerçekten var mı, yok mu kafama takıldı. Çünkü bir gün önce tarlaya girdiğimizde böyle bir şey yoktu. Sabah işçilerle beraber baktık, obruk gerçekten vardı." dedi.

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