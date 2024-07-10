Konya'da nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi
Konya'nın Meram ilçesi sınırlarında nesli tehlike altındaki küçük akbaba (Mısır akbabası) kayıt altına alındı
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Nesli tehlike altındaki Küçük Akbaba (Mısır Akbabası), Konya'nın Meram İlçesi sınırlarında görüntülendi.
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Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin 2023-2024 kırmızı listesinde bulunan Küçük Akbaba, üreme alanı olarak küresel anlamda Türkiye'yi tercih ediyor.
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'Yaz göçmeni' olarak bilinen küçük akbaba, kış aylarını geçirmek için Afrika'ya göçüp baharda ise geri geliyor.
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Avrupa'da soyu neredeyse tükenen, Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde görülebilen küçük akbaba, Türkiye'de gözlemlenen önemli türler arasında yer alıyor.
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