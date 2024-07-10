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        Haberler Yaşam Konya'da nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi

        Konya'da nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi

        Konya'nın Meram ilçesi sınırlarında nesli tehlike altındaki küçük akbaba (Mısır akbabası) kayıt altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:29
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          Nesli tehlike altındaki Küçük Akbaba (Mısır Akbabası), Konya'nın Meram İlçesi sınırlarında görüntülendi.

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          Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin 2023-2024 kırmızı listesinde bulunan Küçük Akbaba, üreme alanı olarak küresel anlamda Türkiye'yi tercih ediyor.

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          'Yaz göçmeni' olarak bilinen küçük akbaba, kış aylarını geçirmek için Afrika'ya göçüp baharda ise geri geliyor.

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          Avrupa'da soyu neredeyse tükenen, Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde görülebilen küçük akbaba, Türkiye'de gözlemlenen önemli türler arasında yer alıyor.

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