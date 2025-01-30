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        Haberler Gündem Güncel Konya'da minibüs ve servis ücretlerine düzenlenme | Son dakika haberleri

        Konya'da minibüs ve okul servis ücretlerine düzenlenme

        Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ve okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu. Yeni tarifeler 3 Şubat 2025 tarihi itibariyle başlayacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:20 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:21
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        Konya'da minibüs ve servis ücretlerine düzenlenme
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        Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ve okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

        Başkan Muharrem Karabacak'ın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

        "Artan akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlar nedeniyle şehir içi minibüs ve okul servis ücretlerine düzenleme yapma gereği doğmuştur.

        Alınan kararla; minibüs indi- bindi ücretimiz 20 TL, mesafesine göre 23-25-27 TL olarak belirlenmiştir.

        Okul servis ücretleri ise; 0-3 km'ye kadar 17 bin 500 TL, 0-6 km'ye kadar 20 bin TL, 0-12 km'ye kadar 22 bin TL, 0-20 km'ye kadar 23 bin 500 TL olarak belirlenmiş olup, ücretler 9 taksit, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacaktır.

        Yeni tarifeler 3 Şubat 2025 tarihi itibariyle başlayacaktır."

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