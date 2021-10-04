Minibüs koyun sürüsüne çarptı: 6 kişi yaralandı, 34 koyun öldü

Kaza, saat 22.30 sıralarında Isparta Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Bozkır ilçesi Çat Mahallesi'ndeki bir yakınlarının cenazesine giden Bünyamin Çandar yönetimindeki 34 HR 6942 plakalı minibüs, Ramazan Acır´ın yolun karşısına geçirmek istediği koyun sürüsüne çarptı.

DHA'nın haberine göre; 34 koyunun öldüğü kazada sürücü Bünyamin Çandar kazadan yara almadan kurtulurken minibüste bulunan Dudu Çandar, Mustafa Çandar, Mehmet Çandar, Şeyda Çandar, Murat Coşkun ve Fatma Art yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.