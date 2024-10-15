Konya'da mantardan zehirlenen bir kişi öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen iki kardeşten biri hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde 17 yaşındaki Gülsüm ve kardeşi Hacer Önsesveren, araziden topladıkları mantarları yedikten sonra kusma ve karın ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından il merkezindeki başka bir hastaneye sevk edilen Gülsüm Önsesveren, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Hacer Önsesveren ise Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.