Konya'da kuyumculara sahte altın satan zanlı tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 sarrafı sahte altın satarak dolandıran şüpheli, girdiği 4'üncü sarrafta yine sahte altın satmak isterken suçüstü yakalandı. Üzerinden 17 adet sahte altın daha çıkan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
TUTUKLANDILAR
Şüpheli H.F.C. (50) altın satmak için girdiği kuyumcu dükkanında yakalandı.
Elindeki altınların sahte olduğunu bilmediğini öne süren şüphelinin yapılan üst aramasında, 17 sahte altın ve bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.