Konya'da kuru fasulye hasat şenliği

Türkiye'nin kuru fasulye üretiminde önemli merkezlerinden Konya'nın Derebucak ilçesinde, kuru fasulye hasat şenliği düzenlendi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin direktifleriyle hazırlanan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen "Bitkisel Üretim Geliştirme" tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında, Gembos Ovası'nda, bu yıl dağıtımı yapılan kuru fasulye tohumları için hasat şenliği yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Fevzi Tosun, burada yaptığı konuşmada, Bakanlığın teşvikleriyle tarımda verim ve kaliteyi artırma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Kuru fasulyede, mercimekte, yulafta ve arpada üreticilere yüzde 25'i üretici katkılı, yüzde 75'i ise hibe şeklinde tohum dağıtımı yaptıkları bilgisini veren Tosun, "Bu proje ile toplamda 100 tonluk sertifikalı, yerli, milli fasulye tohum desteği sağladık. Bu tohum desteğinin yaklaşık yüzde 40'ını yani 40 tonunu Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerimize yaptık." ifadelerini kullandı.
Tarımda kaliteli üretimin önemli olduğunu dile getiren Tosun, şöyle devam etti:
"Hatta şimdi kaliteli üretmek de yetmiyor, kimlikli üretmek gerekiyor. Burada işin başından beri İl ve İlçe Müdürlüğümüzle beraber bu işi takip ediyoruz. Burada iyi tarım uygulamaları adı altında sertifikalı üretim yapıyoruz. İnşallah fiyatlar da istediğimiz gibi olur da bu yılın zorluklarını birlikte aşarız. Bir taraftan pandemi bir taraftan kuraklıkla mücadele var. Onun için bu zor şartlarda üretim yapan çiftçilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum."
Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ise yörenin en önemli üretim ve geçim kaynağı olan tarım sektörünü, ilçenin gelişimine katkı sağlamak adına önemsediklerini vurgulayarak, bu anlamda tarımsal üretimde çeşitli projeler ile destekleme çalışmaları yaptıklarını anlattı.
- "Türkiye'de fasulye üretimi en yüksek iliz"
Göynem Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Gülcan da Türkiye’de en yüksek fasulye üreten il ve ilçe konumunda olduklarının altını çizerek, üreticilere emekleri dolayısıyla teşekkür etti.
Konuşmaların ardından alanda protokol ve katılımcılar, hasat edilen ürünün patozla eleme mesaisini yerinde gördü.
Protokol ve davetlilere kuru fasulye ve bulgur pilavı yemeği ikram edildi.
Programa konuşmacıların yanı sıra Derebucak Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Niyazi Emrah Çerez, AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü, kurum amirleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.
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