Konya'da kumar oynadıkları belirlenen 38 kişiye para cezası verildi

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Bağrıkurt Mahallesi Meydanköy mevkisindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, bir süre izlediği iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde tombala makinesi ve topları, kartlar ve pullar ile iskambil kağıtları ele geçirildi.

Kumar oynadığı belirlenen 38 kişiye 38 bin lira ceza verildi.

İş yeri sahibi gözaltına alınarak "kumar için yer ve imkan sağlama" suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca iş yerinde bulunan 40 kişiye, maske takmamak ve sosyal mesafeyi ihlal etmekten 36 bin lira cezai işlem uygulandı.